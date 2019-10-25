Москва, , 13:31 — REGNUM Текущая неделя для глобального нефтяного рынка заканчивается в положительной зоне. В середине недели цены на нефть резко выросли из-за слухов о том, что страны ОПЕК+ могут еще больше сократить добычу нефти. Многие аналитики — в том числе частные инвестиционные банки, а также МВФ, ВТО и многие центральные банки — склонны возвращаться к знакомой теме при обсуждении текущего экономического замедления. Это замедление роста в основном отражает сохраняющуюся слабость международной торговли в условиях сохраняющейся глобальной неопределенности, которая продолжает оказывать давление на производственный сектор еврозоны и сдерживает рост инвестиций, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

В подготовленном им для ИА REGNUM обзоре нефтяного рынка также сказано:

«Другими словами, последствия торговой войны между США и Китаем ощущаются во всём мире. ВВП Китая увеличился на 6% в третьем квартале, что является самым низким показателем роста примерно за три десятилетия. Экономика Китая сталкивается как с внешними, так и с внутренними препятствиями. Ожидается, что Федеральная резервная система США снова снизит процентные ставки на следующей неделе, что является последним в мировой волне монетарного смягчения, призванного стимулировать экономику.

Неясно, могут ли центральные банки сделать достаточно, чтобы предотвратить экономический спад. Большой вопрос на данный момент заключается в том, не перерастет ли спад производства в сектор услуг. Услуги составляют большую часть экономики США, и эта часть экономики оказалась более устойчивой на сегодняшний день. Тем не менее на рынке присутствуют ожидания, что США и Китай придут к соглашению, учитывая, что Китай частично решается на сделку и требует отмены тарифов в обмен на возобновление покупки сельскохозяйственной продукции США на 20 млрд долларов.

Однако обстановка остается не полностью ясной, поскольку приходится ожидать ответных действий со стороны США. В этой связи опасения по поводу экономического роста все еще присутствуют. Всё будет зависеть от исхода торговых войн. Если США и Китай придут к взаимному соглашению, то нефть марки Brent может вырасти до 62 долларов за баррель, а нефть марки WTI может также подняться до ценовых уровней в 56,70 долларов за баррель».