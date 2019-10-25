Бишкек, , 13:24 — REGNUM Министр образования и науки Киргизии Каныбек Исаков обсудил с послом России Николаем Удовиченко сотрудничество в образовательной сфере. Об этом сообщает пресс-служба минобразования.

Глава образовательного ведомства и российский дипломат рассмотрели вопросы, касающиеся открытия филиала Московского государственного университета в городе Ош на юге Киргизии. Исаков представил архитектурный проект филиала МГУ, строительство которого планируется начать в течение месяца.

Высокопоставленный чиновник отметил, что обучение студентов в филиале будет вестись по математике, прикладной информатике, геологии, русскому языку и литературе. Занятия будут проводить преподаватели Московского госуниверситета имени Михаила Ломоносова.

В свою очередь Николай Удовиченко акцентировал внимание на необходимости пересмотра квоты на обучение в России для студентов из Киргизии, чтобы направлять учащихся на учебу по наиболее востребованным специальностям.