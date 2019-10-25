Москва, , 13:08 — REGNUM Средняя стоимость трёхлетних автомобилей в России в 2019 году выросла до 878 тыс. рублей. Об этом сообщается в исследовании «Авито Авто».

Таким образом, за год цена трёхлетних машин поднялась на 9%.

Стоит отметить, что с 2018 по 2019 год структура российского авторынка изменилась незначительно. Так, доля автомобилей категория B снизилась на 2%, сегмента кроссоверов, наоборот, вырос на те же 2%. На прежнем уровне осталась позиция категорий С, E, D.

При этом цена машин во всех сегментах за год сильно увеличилась. Больше всего подорожали машины категории C (+13%), а меньше всего выросли в цене автомобили сегмента кроссоверов (+3%).

Напомним, в сентябре 2019 года самой продаваемой машиной на вторичном рынке России стала американская модель Ford Focus. За месяц авто перепродали 11,3 тыс. раз.

Читайте также: Подсчитан среднегодовой пробег автомобилей в России