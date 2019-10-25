Сеул, , 13:00 — REGNUM В третьем квартале 2019 года в Южной Корее сократился объем операций с иностранной валютой. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в третьем квартале текущего года средний ежедневный объем операций с иностранной валютой составил $56,1 млрд, что на 2,6% или $1,52 млрд меньше по сравнению с прошлым кварталом.

Известно, что объем операций с иностранной валютой рос на протяжении двух кварталов подряд (с четвертого квартала 2018 года), однако снова сократился.

Объем инвестиций в валютные облигации сократились до $2,19 млрд. Отметим, что во втором квартале года данный показатель, напротив, увеличился до $11,08 млрд.

Кроме того, объем операций во внутренних банках страны сократился на 1,5%, до $25,95 млрд, а в филиалах зарубежных банков — на 3,6%, до $1,12 млрд.