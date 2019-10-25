Абакан, , 12:55 — REGNUM Обещанного главой Хакасии Валентином Коноваловым развития экономики региона не случилось и не предвидится, убеждён хакасский экономист Евгений Мамаев.

Экономист прокомментировал предложение Коновалова о подключении общественности к обсуждению Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года.

«Экономике Хакасии нужен настоящий прорыв!» — заявил ранее глава региона.

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«Действительно, экономика Хакасии давно требует пристального внимания и целенаправленной работы по её развитию. Региону катастрофически не хватает собственных доходов, срочно нужны кардинальные стратегические решения», — пишет Мамаев 25 октября на своей странице в «Фейсбуке».

По его словам, доходы бюджета Хакасии за январь-сентябрь 2019 года упали на 11% (2,7 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Придя к власти в ноябре 2018 года, Коновалов раскритиковал экономическую политику прежнего руководства республики, пообещал, что «весь экономический блок уйдет, потому что был неэффективен». Однако, как подчеркнул Мамаев, новый глава «поставил во главе структур экономического блока тех же людей, что и вели долгие годы экономику республики к депрессивному состоянию».

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В связи с этим эксперт указал на качество работы правительства над Стратегией-2030. В частности, речь идёт об отсутствии анализа результатов 2018 года, хотя уже заканчивается 2019 год.

Вопросы у экономиста вызвали и ключевые моменты стратегии.

«В документе указано, что доходы консолидированного бюджета вырастут с 40,8 млрд рублей в 2018 году до 41,8 млрд рублей в 2030 году. Рост на целый миллиард или на 2,5% за 10 лет! Расходы вырастут и того меньше — на 0,5 млрд рублей (1,3%) с 38,2 млрд рублей в 2018 году до 38,7 млрд рублей в 2030 году. Инфляция только за один год «съест» весь этот рост, а за десять лет в реальном выражении доходы бюджета вообще уменьшатся. Таков будет итог 10 лет «развития»?» — задаётся вопросом эксперт.

Не вызвали у него оптимизма и промежуточные итоги.

«К 2021 году вообще предполагается падение доходов до 34,6 млрд рублей. Затем падение доходов продолжится, и к 2024 году доходы снизятся до 32,4 млрд рублей. Это что же за развитие такое, если фактически планируется падение? Обычно такое положение дел называется стагнацией и деградацией», — отмечает Мамаев.

Он сомневается в том, что власти смогут обеспечить благополучие десятков тысяч бюджетников и их семей. Также он ставит под сомнение выполнение майских указов в Хакасии:

«Несмотря на значительное количество бюджетников, Стратегия не дает никакого ответа на вопрос, что с ними будет в будущем?«

»В целом после анализа Стратегии остаётся чувство, что на самом деле правительство в течении года ничего по-существу так и не сделало для развития экономики. Даже не смогло проработать как следует такой чисто бумажный документ, как Стратегия развития», — делает вывод Евгений Мамаев, добавляя, что «на этом фоне обращение Коновалова к общественности за помощью в подготовке Стратегии выглядит бесполезным».

Эксперт отметил, что в Стратегии всё же «прописано много хороших и нужных показателей». В принципе, идей может быть множество, но если их некому осуществлять, то толку от них не будет, считает он.

«Главным предложением тут может быть разве что совет наконец-то реализовать сказанное им (Валентином Коноваловым — прим. ИА REGNUM) самим — «Весь экономический блок уйдет, потому что был неэффективен». Только после кардинального обновления экономического блока можно всерьёз говорить о каком-то развитии. Пока же мы видим Стратегию не развития, а отставания», — подытожил Евгений Мамаев.

Добавим, по данным Минфина РФ, на 1 октября 2019 года госдолг Хакасии составил 21,446 млрд рублей. Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года стало известно, что расходы бюджетных средств Хакасии из-за большого объёма накопленных долгов берёт под контроль Федеральное казначейство.

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