Грозный, , 12:47 — REGNUM Новый объект в сфере агропромышленного комплекса появился в Чечне. Накануне, 24 октября, был открыт филиал ООО «ТК ЮгАгроХолдинг». Предприятие создано на территории 20 гектаров в станице Петропавловская Грозненского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

В агрокомплексе будут выращивать огурцы. Благодаря голландской технологии в теплицах будут производить более 14 тыс. тонн в год экологически чистой продукции. Поставлять ее планируется в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Улан-Удэ, Ростов-на-Дону, Краснодар, Благовещенск.

При реализации проекта было использовано 1,76 млрд рублей в качестве инвестиционного кредита Россельхозбанка. На новом производстве создано более 200 тыс. рабочих мест. Средняя заработная плата сотрудников составит около 32 тыс. рублей.