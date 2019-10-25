Екатеринбург, , 12:44 — REGNUM В Екатеринбурге демонтируют более сотни незаконных киосков на Эльмаше и Уралмаше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района города.

Обнаружилось, что хозяева нестационарных объектов торговли не спешат убирать их даже после решения суда. Чиновники уже начали готовить документы для сноса киосков. Нелегальных объектов набралось более сотни.

Власти объявят тендер на демонтаж киосков, когда будет готова вся необходимая документация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге призвали не «нагружать» администрации районов полномочиями по заключению договоров с владельцами киосков и ларьков. По мнению депутата гордумы Григория Вихарева, такими полномочиями должны обладать только в городской мэрии.

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