Киев, , 12:41 — REGNUM Новой украинской власти пора делать выводы, пока в стране не закрылись все предприятия и все люди не уехали, заявила сегодня, 25 октября, политолог Александра Решмедилова, комментируя последние события на Украине.

Промышленность Иван Шилов © ИА REGNUM

«В реалиях, когда бизнес массово закрывается и уходит в тень или из страны, скоро некому буде вам давать взятки… Крупнейшая табачная фабрика Украины British American Tobacco остановила производство, промышленность вымирает, тысячи сотрудников оказываются на улице. А безработица — очень чувствительный социальный фактор», — подчеркнула эксперт, цитирует корреспондент ИА REGNUM.

Она напомнила, что довольно серьезные проблемы в этом плане есть в городе Кривой Рог (Днепропетровская область Украины) — «чувствительно для президента будет наблюдать за родным городом».

Также политолог ссылается на данные соцопросов — 29% опрошенных считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в стране ухудшилось. Подобные оценки, подчеркивает Решмедилова, и по финансовому положения семей: 53% не увидели сдвигов, 30% сказали об ухудшении, и лишь 17% — считают, что ситуация улучшилась.

ИА REGNUM напоминает, что представители табачной компании British American Tobacco Украина уже встретились с премьер-министром Алексеем Гончаруком и министрами, после чего заявили о «конструктивном и плодотворном» диалоге, а также желании властей Украины решить проблему, которая может нанести ущерб крупнейшим налогоплательщикам и экономике страны в целом.

«При поддержке Кабинета министров и сразу после отмены поправки в закон № 1049 о регулировании цен мы сможем оперативно возобновить производство в Прилуках, вернуть сотни работников и подрядчиков к работе, обеспечить налоговые отчисления в бюджет», — сказал генеральный директор компании Саймон Уэлфорд.

Также власти Украины готовят целый ряд новых законов, которые радикально меняют правила в экономике, причем бизнес, как мелкий, так и крупный, достаточно негативно воспринимает все предполагаемые новшества.