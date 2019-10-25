Москва, , 12:45 — REGNUM Председатель думы Астраханской области Игорь Мартынов предложил предусмотреть в законодательстве возможность отсрочки взыскания жилого помещения по исполнительному документу, если на жильё оформлен ипотечный кредит. Как сообщает ИА REGNUM, своё предложение он озвучил на президиуме Совета законодателей РФ 25 октября.

Процессуальное законодательство запрещает исполнительное взыскание жилых помещений, которые являются единственным местом возможного проживания гражданина. Однако, по словам Мартынова, это не работает с жильём, приобретённым в ипотеку. Власти при наличии судебного решения должны предоставить гражданину жильё из маневренного фонда, чтобы он мог освободить помещение. При этом, заявил Мартынов, регионы не всегда справляются с этой финансовой нагрузкой.

Спикер предложил предусмотреть возможность отсрочки в исполнении таких судебных решений, чтобы граждане могли не покидать жильё, пока власти не найдут замену из маневренного фонда.