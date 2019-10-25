Москва, , 12:33 — REGNUM Реклама кредитов и других услуг банка должна содержать достоверную информацию, для этого необходимо ужесточить законодательство, которое не позволяло бы предоставлять гражданам неполные сведения об услугах. Об этом договорились вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») и член совета директоров Центробанка Михаил Мамута в ходе заседания Президиума Совета законодателей, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

«Реклама по своему назначению должна давать человеку полную, достоверную информацию, в которой он может сделать осознанный выбор, а не вводить его в заблуждение. Естественно, в случаях, когда мы видим такие нарушения или недосказанности, мы, во-первых, проводим самостоятельную работу с такими компаниями, а во-вторых, направляем обращение в Федеральную антимонопольную службу… Мы в рамках своих полномочий боремся (с недобросовестной рекламой) и будем рады поддержать инициативу, направленную на дальнейшее совершенствование этого процесса», — заявил Мамута.

С предложением законодательно ужесточить требования к рекламе финансовых услуг к нему обратилась Ирина Яровая. Так, по ее словам, сегодня участились случаи, когда реклама содержит лишь часть нужной информации, что привлекает клиентов, а важные пункты договоров указаны так, что не все граждане обращают на них внимание.

«Мы неоднократно отмечаем, что визуализация и озвучивание рекламы которая побуждает к тому, чтобы брать кредиты, сообщает информацию о том, что якобы процентов нет вообще. И только внизу таким шрифтом, что даже хорошо видящий и быстро читающий не заметит (это указано). Но человек ухом все время ловит информацию о том, что то или иное учреждение готово на безвозмездной основе одарить вас бесконечно. Может быть, есть смысл посмотреть на законодательное регулирование, потому что то, что пишется мелким подчерком про между прочим, как будто является исполнением закона. Но это недобросовестная реклама по всем остальным признакам», — заявила Яровая.

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