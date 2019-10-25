Уфа, , 12:45 — REGNUM В Башкирии производитель уникального спортивного оборудования готов поставлять его на экспорт. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По словам чиновников, ООО «Уральский завод спортивного инвентаря», которое является производителем профессионального спортивного оборудования, может завоевать себе имя на мировом рынке спорттоваров.

Предприятие разработало уникальное спортоборудование — счетчик для отжиманий, который сопряжен с мобильным андроид-устройством. Данное оборудование не имеет аналогов в мире.

Отмечается, что сейчас специалисты завода заканчивают разработку профессиональной велодорожки. По словам чиновников, Башкирский завод станет единственным её производителем в России.