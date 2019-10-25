Киев, , 12:28 — REGNUM На Украине эксперты обсуждает снижение учетной ставки до уровня 15,5%, о котором Нацбанк страны объявил накануне и которое вступило в силу с сегодняшнего дня, 25 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы решили продолжить цикл смягчения монетарной политики, так как видим стойкую тенденцию к замедлению инфляции до 5% годовых», — объяснил решение регулятора глава НБУ Яков Смолий.

Нацбанк Украины четвертый раз с начала года снизил учетную ставку, еще в апреле она составляла 18%.

«На этой новости сразу начала ослабевать гривна. Также НБУ обещает продолжить цикл смягчения монетарной политики, поскольку видит устойчивую тенденцию к замедлению инфляции до цели 5%», — комментирует решение Нацбанка экономист Александр Гончаров.

«Что это, друзья? Чиновники прошли курсы повышения квалификации? Или пришло понимание, что как гайки ни затягивай, инвестиции не пойдут в Украину и бизнес просто словам уже не поверит?» — иронически спрашивает эксперт.

В завершение он отмечает, что если дать бизнесу дешевые кредиты и чуть свободнее дышать, то, возможно, и «дела наладятся».