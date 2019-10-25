Курган, , 12:24 — REGNUM Создаваемые в Курганской области индустриальные парки станут толчком к созданию десятков заводов, заявил глава региона Вадим Шумков на открытии фестиваля «Молодые инженеры Зауралья». Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Курганского госуниверситета.

Обращаясь к школьникам — главным участникам фестиваля, — Шумков призвал их выбирать инженерные профессии, поскольку именно инженеры обеспечат промышленное развитие Курганской области.

«Две фразы, которыми я хочу с вами поделиться. Первая — «Страна живет, пока работают заводы». Сегодня мы разворачиваемся в этом направлении, делаем огромное движение. По нашим планам в течение полутора лет в Курганской области появятся 7 индустриальных парков, в которых должны возникнуть десятки заводов и, конечно, огромное количество работы для вас. Вторая фраза — «Мир создают инженеры, все остальные специальности его только описывают». Поэтому, ребята, становитесь инженерами, творите мир», — сказал губернатор.

Добавим, в рамках фестиваля в Центре культуры и досуга Курганского госуниверситета для школьников были созданы десятки интерактивных площадок, открыты стенды промышленных предприятий области, организована выставка разработок студентов и преподавателей вуза. Школьникам рассказали, какие технические специальности востребованы в промышленности сегодня.

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