Сеул, , 12:28 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Engineering может принять участие в строительстве химического завода на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, общая стоимость проекта оценивается в 4,3 трлн вон (~$3,66 млрд).

Известно, что южнокорейская компания будет работать над проектом совместно с другими зарубежными компаниями. Сумма контракта Samsung Engineering, по предварительным данным, составит 1,9 трлн вон (~$1,61 млрд).

В рамках соглашения о неразглашении, названия проекта и компании заказчика, а также место строительства не раскрываются до момента подписания контракта.