Киев, , 12:19 — REGNUM Проведение сертификации независимого оператора ГТС Украины оказалось под угрозой из-за огромных долгов распределительных компаний, заявил сегодня, 25 октября, директор компании-оператора ГТС Сергей Макогон.

Природный газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам чиновника, долги распределительных компаний за отбор газа из ГТС составляют более 40 млрд грн, передает корреспондент ИА REGNUM.

Макогон уточнил, что многомиллиардные долги вызваны «неэффективной тарифной политикой» и «несовершенной моделью рынка». К сожалению, до сих пор рынок газа для населения Украины так и не стал сбалансированным и прозрачным, отмечает менеджер компании.

«Без решения этой проблемы будущее нового отделенного оператора ГТС крайне туманно, так как источников для финансирования таких сумм у оператора нет», — подчеркивает он.

По его словам, компания-оператор ГТС уже сформулировала и выслала об урегулировании ситуации регулятору (очевидно, имеется ввиду Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферахэнергетикии коммунальных услуг — ред.), но «пока они не были услышаны».

«Данная проблема имеет государственный масштаб и должна быть рассмотрена на самом высоком уровне», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас на Украине продолжается процесс разделения компании «Нафтогаз Украины», в частности, выделение отдельного оператора, который будет управлять ГТС страны.

18 октября Верховная радаприняла в первом чтении соответствующий законопроект, необходимый для создания независимого оператора украинской ГТС. Премьер-министраАлексей Гончарук заявил, что закон нужно принять до 1 ноября, чтобы до конца года завершить сертификацию независимого оператора ГТС. Предполагается, что оператор ГТС Украины будет в управлении компании «Магистральные газопроводы Украины», которая, в свою очередь, подчинена министерству финансов страны.