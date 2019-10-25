Пермь, , 12:19 — REGNUM В Пермском крае в 2020 году финансирование санавиации планируется увеличить на 2,5 млн рублей, специалисты должны совершить более 160 вылетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

Добавим, что в 2019 году на поддержку санавиации выделено почти 98,5 млн рублей. С начала года санавиация совершила 152 вылета, помощь оказана 186 пациентам, среди которых 38 — это дети.

Напомним, санвиация — это служба, предназначенная для оказания экстренной медицинской помощи в условиях плохой транспортной доступности или большой удалённости от медицинских учреждений, а также для быстрой транспортировки больных и пострадавших, когда этого требует тяжесть их состояния.

Пермская санавиациия имеет на вооружении специализированный вертолет Ми-8, который представляет палату интенсивной терапии. Вертолет базируется в аэропорту Перми Большое Савино. Чтобы забрать врачей и медгруз, используется площадка территории перинатального центра. Ответить на вызов летчики должны в течение 30 минут с момента поступления заявки на вылет в теплое время и в течение часа — в зимнее.