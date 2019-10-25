Вашингтон, , 12:19 — REGNUM По итогам января-сентября 2019 года акционеры американского производителя электрокаров Tesla получили чистый убыток в размере 967 млн долларов. Об этом сообщается в отчёте компании.

Однако этот убыток на 13,4% меньше показателя января-сентября 2018 года. Кроме того, годовой доход автопроизводителя вырос и составил почти 18 млрд долларов.

В третьем квартале 2019 года Tesla получила чистую прибыль в размере 143 млн долларов, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Руководство компании планирует на конец 2019 года выйти на показатель продаж в 360 тысяч единиц техники.

Отмечается, что на предварительных торгах акции компании Илона Маска подорожали на 20%.

Напомним, американская компания Tesla получила разрешение на производство электрокаров в Китае от министерства промышленности страны. Компания была внесена в список одобренных производителей машин. Теперь она может запустить новое производство электрических моделей в Шанхае.

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