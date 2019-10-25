Джакарта, , 12:17 — REGNUM Банк Индонезии отметил, что экономический рост в третьем квартале 2019 года составил 5,05%, сообщает Antara.

Глава Банка Индонезии Перри Варджийо заявил, что экономический рост будет еще более высоким в четвертом квартале 2019 года. Это связано с окончанием периода политической неопределенности в стране в связи с завершением выборов.

По прогнозам банка, экономический рост в стране составит 5,0−5,4%.

Ожидается также, что снижение базовой процентной ставки на один-пять процентов приведет к росту спроса.

Напомним, экономический рост в первом и втором кварталах составил 5,07% и 5,05%.

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