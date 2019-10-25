Ульяновск, , 12:17 — REGNUM В Арбитражном суде Ульяновской области зарегистрировано заявление налоговиков в отношении кранового завода в Димитровграде, который требуют признать банкротом, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Исковое заявление управления ФНС по Ульяновской области поступило в суд 22 октября. В качестве ответчика выступает общество «Димитровградский крановый завод», заявленный размер исковых требований — 1 294 747,48 рублей. Налоговики требуют признать ответчика банкротом.

Дело пока не принято в производство.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Димитровградский крановый завод» зарегистрировано в 2016 году в Димитровграде с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Учредителем является Михаил Промохин. Основной вид деятельности — производство подъемнотранспортного оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Арбитражный суд Ульяновской области также поступили заявления налоговиков о признании банкротами конного завода «Лавинский», учредителем которого является Росимущество, и МУП «Водоканал», расположенный в Базарносызганском районе.

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