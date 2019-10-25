Рига, , 12:13 — REGNUM Министерство экономики Латвии передало на общественное обсуждение Национальный план по энергетике и климату на 2021−2030 годы, в случае утверждения которого автомобиль станет привилегией богатых. Об этом пишет портал Gorod.lv.

По данным издания, речь идет о существенном повышении налогов на топливо, транспорт и введение нового налога «забота о климате». Если правительство страны утвердит план, каждое домохозяйство Латвии столкнется со значительным падением благосостояния.

Журналисты отмечают, что автомобиль станет привилегией богатых и чрезмерным бременем для нуждающихся. Каждая сфера жизни, в которой транспорт необходим для логистики, переживет подъем цен. На этом фоне ожидаемый в январе 2020 года рост акцизного налога на топливо покажется мелочью, считают они.

Напомним, с 2025 года в Латвии планируется повысить ставку акцизного налога на бензин, дизельное топливо и автогаз. в стране будет повышен также налог на эксплуатацию транспортных средств для всех автомобилей, работающих на топливе из ископаемых ресурсов, и введен совершенно новый налог на первичную регистрацию транспортных средств, который будет рассчитываться на основании объема выбросов CO2, мощности двигателя и полной массы транспортного средства.

В разработке Национального плана по энергетике и климату приняли участие семь министерств. За раздел документа о «зеленых» налогах отвечает министерство финансов Латвии.

Напомним, две трети автопарка Латвии составляют автомобили старше 15 лет.