Минск, , 12:07 — REGNUM Руководство Белоруссии традиционно интересуют производимые в Казахстане металлы, зерно, хлопковое волокно и нефтепродукты. Об этом 24 октября в Нур-Султане заявил журналистам Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как вы знаете, Белоруссия уделяет особое внимание вопросу диверсификации поставок нефти. Поэтому мы заинтересованы в импорте этого сырья из вашей страны», — обратил внимание Лукашенко.

«Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией, поскольку транзит, если это будет возможно, казахстанской нефти будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию России. Думаю, договоримся», — сказал белорусский лидер.