Москва, , 12:05 — REGNUM Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предлагает интеграцию программ страхования жизни в государственную систему дополнительного пенсионного обеспечения. ВСС ведет переговоры о включении страховщиков жизни в обновлённую систему добровольных пенсионных накоплений, сообщил президент союза Игорь Юргенс.

Одним из этапов по интеграции страховщиков может стать их включение в систему гарантирования возврата капитала через Агентство страхования вкладов (АСВ), указал он.

Инструменты, позволяющие гражданам накопить дополнительно на пенсию и имеющие государственные гарантии, безусловно, очень нужны. Однако страховщик выступил за накопительное страхование жизни.

«Мы убеждены, что в предлагаемом государством новом инструменте этот вид накоплений создаст возможность для разработки широкой линейки продуктов и добавит элемент конкуренции, что позволит всем сторонам ‑ и НПФ и страховщикам жизни предлагать лучшие условия для клиентов», — сказал Юргенс.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минфин и Центробанк определились с основными параметрами новой системы накопительной пенсии — гарантированного пенсионного плана (ГПП), в ближайшее время законопроект появится на общественном обсуждении.

У граждан будет возможность перевести в ГПП пенсионные накопления, сформированные в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), и увеличивать их уже за счет перечисления на пенсионный счет части своей зарплаты. Средства в ГПП, так же как и накопления в рамках ОПС, будут застрахованы в АСВ.