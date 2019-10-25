Вашингтон, , 12:04 — REGNUM Основатель компании Amazon, самый богатый человек в мире Джефф Безос потерял за сутки почти $7 млрд из-за падения курса акций возглавляемой им корпорации, сообщает CNBC.

Отмечается, что акции Amazon упали на 9% после публикации отчетности компании за трехмесячный период, согласно которой операционные доходы корпорации сократились с $3,7 млрд до $3,2 млрд.

Кроме того, считая прибыль Amazon уменьшилась до $2,1 млрд по сравнения с $2,9 млрд в 2018 году. Именно это разочаровало инвестором, уточняет CNBC.

По данным Forbes, состояние Безоса оценивается в $114 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа падение американского рынка вызвало очередное «обеднение» богатейших людей планеты. Всего за один день девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли около $18 млрд.

Так, Джефф Безос потерял $3,5 млрд, глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг — $3,2 млрд. Генеральный директор компании LVMH Бернар Арно — около $3 млрд.

В начале августа пять сотен самых богатых людей планеты потеряли порядка $117 млрд всего за один день на фоне «обвала рынка».

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