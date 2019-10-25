Уфа, 25 октября 2019, 12:03 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров в Уфе вручил государственные награды республики работникам агропромышленного комплекса и пищевой промышленности. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба главы региона.
Сегодня в Башкирии проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Отмечается, что ордена, знаки отличия, почётные грамоты и звания получили 40 человек, среди которых механизаторы, трактористы, агрономы и животноводы республики.
Радий Хабиров поздравил работников сельского хозяйства с их профессиональным праздником и поблагодарил за нелегкий труд.
«А мы со своей стороны, конечно, будем прилагать очень серьёзные усилия для того, чтобы и труд ваш был полегче, и, что очень важно, чтобы наши сёла были красивыми и комфортными. У нас очень много планов, чтобы всё это реализовать», — сообщил он на церемонии награждения.