Улан-Удэ, , 11:58 — REGNUM Власти Бурятии планирует увеличить к 2024 году объём экспорта продукции агропрома до 50 млн долларов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики, пути достижения этой цели обсудили в региональном парламенте.

Впрочем, депутаты раскритиковали работу ведомства в этом направлении, отметив, что она не носит системный характер. Из существующего объёма экспорта в 18,7 млн долларов лишь 7,1% приходится на продукцию, произведённую в Бурятии. Большая же часть была закуплена в других регионах и вывезена транзитом за границу.

«Чтобы упорядочить работу, надо, в первую очередь, определить реальную картину: что мы завозим из других субъектов, а какую продукцию производим в республике и экспортируем», — отметил глава комитета заксобрания по аграрной политике Пётр Носков.

Развивать собственный экспорт в республике намерены за счёт роста производства свинины и субпродуктов, яиц, консервных и кондитерских изделий, продукции из дикоросов, лекарственных сборов (чаи, бады), бутилированной воды, саженцев, племенного скота, табунных лошадей и овец.

Как сообщало ИА REGNUM, через бурятскую таможню за пять месяцев 2019 года было экспортировано товаров на общую сумму 70 млн долларов. Большую его часть составляет продукция лесного комплекса.

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