Ташкент, , 11:58 — REGNUM В Узбекистане отмечают 70-летие со дня образования Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК) — флагмана цветной металлургии Узбекистана, по этому поводу поздравительное послание коллективу предприятия направил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Строительство комбината положило начало крупномасштабному освоению минеральных богатств нашей земли, что имело стратегически важное значение для экономики страны», отметил Мирзиёев в своем послании.

Президент отметил, что 35-тысячный коллектив Алмалыкского горно-металлургического комбината наращивает объемы производства востребованной продукции широкого спектра, свыше 70 процентов которой направляется на экспорт.

«На предприятии реализуются крупные инвестиционные проекты по увеличению объемов производства и выпуску новых видов продукции. Так, введены в эксплуатацию Ангренский трубный завод, построенный в свободной экономической зоне «Ангрен», и Джизакский цементный завод. Начато строительство самой крупной в странах СНГ медной обогатительной фабрики мощностью 60 миллионов тонн переработки руды в год, других современных производств», говорится в документе.

Президент указал, что «в ближайшие годы в рамках программы модернизации на комбинате планируется освоить прямые иностранные инвестиции, что обеспечит рост производства к 2023 году почти в 2,5 раза».

Говоря о подготовке кадров новой формации, Мирзиёев подчеркнул, что в городе Алмалыке начали функционировать филиал Ташкентского государственного технического университета и филиал российского НИТУ «Московский институт стали и сплавов».

«Нам предстоит решить такие чрезвычайно актуальные вопросы, как расширение на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината производства высокотехнологичной и востребованной продукции с высокой добавленной стоимостью, более полное задействование для этого природных, трудовых и интеллектуальных ресурсов страны». говорится, в частности, в послании