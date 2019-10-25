Москва, , 11:55 — REGNUM Депутаты разрабатывают законопроект, который не позволит финансовым организациям использовать лазейки в законе, чтобы привлекать к работе «черных коллекторов». Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия) в ходе заседания президиума Совета законодателей, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

«Есть конкретное предложение по дополнительным законодательным решениям, потому что сегодня, к сожалению, остались лазейки в законодательстве, которые позволяют по агентским договорам, например, привлекать так называемых черных коллекторов», — заявила Яровая.

Она напомнила, что в РФ уже введен запрет на работу «черным коллекторам». Но при этом финансовые организации нашли новую форму обхода существующих требований закона через агентские договоры, что депутаты также намерены запретить.

«У нас готовится законодательная инициатива о том, чтобы запретить заключение агентских соглашений о передаче таких долговых обязательств в отношении граждан, потому что нам нужно строгое и неукоснительное соблюдение закона и недопущение агрессивного, если не сказать преступного, отношения граждан по выбиванию долгов», — подчеркнула Яровая.