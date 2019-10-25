Киев, , 11:53 — REGNUM «Газпром» в вопросах транзита в Европу будет ориентироваться на новые газопроводы, а сложившиеся условия таковы, что транзит через Украины может быть прекращен полностью, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 25 октября, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя высказывания заместителя главы Национального банка Украины Дмитрия Сологуба.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Сологуб заявил, что «Газпром» в 2020 году не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину. С учетом «контрактных обязательств «Газпрома» и «входящих данных» российской компании «придется прокачать через Украину приблизительно 50 млрд кубометров» газа, сказал чиновник.

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«Автор этих заявлений выдает желаемое за действительное. 50 миллиардов кубометров за год — это крайне маловероятно.

Переговоры будут идти до конца 2019 года. «Газпром» намерен подписывать прямые договорах о поставках с украинскими потребителями — предприятиями. В этих объемах и будут осуществляться поставки на Украину.

В том, что касается транзита, «Газпром» будет ориентироваться на новые газопроводы. А поставки через Украину будут осуществляться только тогда, когда потребуются дополнительные мощности. К примеру, в случае сильных холодов в Европе.

У «Газпрома» сильные позиции. Кампания заранее предупредила европейских партнеров о возможности возникновения проблем на украинском направлении. В подземные хранилища в Германии закачаны очень значительные объемы газа. Компания будет использовать эти сильные позиции, чтобы добиться наиболее благоприятных для себя условий.

При этом никаких договоров с Украиной нет. И транзит действительно можно прекратить в полном объеме», — отметил Дмитрий Кумановский.