Анкара, , 13:22 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT ответил на вопросы журналистов по актуальным темам внешней политики страны. Он заявил: «Если бы у нас не было подобного уровня импортозамещения в оборонной промышленности, мы бы не смогли добиться таких успехов в борьбе с терроризмом».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Нас очень успокаивает тот факт, что сейчас наши ударные и разведывательные БПЛА (беспилотные летательные аппараты), наравне с бронетехникой, производятся в нашей стране. Барак Обама обещал передать нам «умные» ракеты (с системами самонаведения), однако не сделал этого. С теми же проблемами столкнулись и наши попытки купить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot».

Турецкий лидер добавил: «Мы не смогли купить их у администрации Обамы, я обратился к Дональду Трампу. Но и он, к сожалению, сказал, что Конгресс не дал согласия. Что тогда сделали мы, это нашли другой выход и приобрели С-400. Но и несмотря на это мы всё равно говорим, что если можете, то дайте нам и Patriot, мы их тоже купим. Мы для них открыты. Но теперь произошло уже другое. Мы не отдадим вам ваши истребители F-35. Во имя Всевышнего Аллаха, это ещё что? Мы заплатили 1,4 млрд долларов, мы не клиенты, а производители определенных частей самолёта. И это нам вы говорите, мол, не отдадим. А деньги взяли. Как вы это вообще общественности своей объясняете? Мы партнёры по НАТО, по производству, а тут такое. Я это сам себе объяснить не могу. Здесь тоже возникли проблемы, и мы тоже будем искать их решения. Мы своими силами будем производить истребители».