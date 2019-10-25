Москва, , 11:41 — REGNUM В четверг, 24 октября, нефть Brent продолжила дорожать и достигла почти одномесячных максимумов в районе 61,60, где проходит 100-дневная скользящая средняя, которая сейчас демонстрирует выравнивание после недавнего снижения, что говорит об улучшении настроя на рынке. С начала недели Brent подорожала на 3,3%, — отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

В подготовленном им для ИА REGNUM обзоре нефтяного рынка также сказано:

«Рынком двигало общее проявление интереса к риску, причем на этот раз игроки проигнорировали свежие настораживающие сигналы с экономического фронта. В частности, показатель деловой активности в промышленном секторе Германии остался ниже уровня 50 пунктов, указывая на спад в секторе. В США заказы на товары длительного пользования упали на 1,1%, показав снижение впервые за три месяца.

Данный фактор, который в случае с рынком нефти проявляется в угрозе угасания спроса на энергоносители в условиях замедления экономики, будет давать о себе знать и далее, сдерживая бычий потенциал котировок. Улучшить обстановку на этом фронте может улучшение экономических показателей, а также дальнейшие сигналы о смягчении монетарной политики Центробанков.

Brent обосновалась над уровнем 60 долларов за баррель, который снова выступает в роли поддержки. Но учитывая высокую зависимость рынка от общего отношения к риску, медвежьи настроения могут вернуться в любой момент и отправить котировки под психологическую отметку».