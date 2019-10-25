Рим, , 11:36 — REGNUM Для снятия ограничительных мер против России наступил наиболее благоприятный момент, заявил «Известиям» бывший премьер-министр Италии, президент Фонда международного сотрудничества Романо Проди.

«Сейчас наступил наиболее благоприятный момент для снятия санкций», — сказал он.

По его словам, экономика Евросоюза несет «действительно огромный ущерб», необходимо сделать так, чтобы в ЕС приняли решение, согласованное между членами Союза.

Напомним. ранее в октябре немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на исследование специалистов Линнаньского университета и Кильского института мировой экономики сообщила, что ежемесячные торговые потери от санкций против Москвы составляют приблизительно $4 млрд, из которых лишь половина приходится на Россию, а остальное — на страны, применяющие эти ограничительные меры.

При этом, как сообщило издание, из стран, применяющих санкции, 92% всех убытков несут государства Европейского союза. В частности, Германия теряет от ограничительных мер $667 млн ежемесячно.

Читайте также: В Германии рассказали о «поразительном эффекте» санкций против России