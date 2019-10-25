Нур-Султан, , 11:32 — REGNUM По итогам масштабного форума с участием Белоруссии и Казахстана, который проходит в Нур-Султане, стороны надеются поднять взаимный товарооборот до $1 млрд. Об этом 25 октября заявил журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Сергей Улахович.

Глава БелТПП напомнил журналистам, что решение о достижении такого оборота между двумя станами было принято ещё два года назад и что по итогам прошлого года данный показатель был почти достигнут и составил $900 млн.

«Ожидаем, что в этом году мы все-таки этот миллиард сделаем», — приводит слова Улаховича агентство БелТА.

При этом он отметил, что такая цифра, возможно, является очень скромной, так как у обеих стран есть большой потенциал для развития взаимного товарооборота.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее глава казахского минэнерго Канат Бозумбаев сообщил, что условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов из Казахстана согласованы.