Киев, , 11:26 — REGNUM Национальный банк Украины ввёл в обращение банкноту номиналом 1 тыс. гривен, заявил 24 октября на пресс-конференции глава ведомства Яков Смолий.

По его словам, на банкноте изображён российский и советский учёный Владимир Вернадский. Преобладающий цвет купюры — голубой.

Банкнота оснащена дополнительной защитой от подделок, поскольку она обладает самым крупным номиналом, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский дизайнер Богдан Гдаль обнаружил, что в оформлении купюры использован шрифт, принадлежащий компании Adobe. В Национальном банке Украины заявили, что все элементы купюры были созданы с нуля.

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