Магас, , 11:18 — REGNUM В медицинских учреждениях Ингушетии необходимо провести финансово-хозяйственный аудит. Он покажет, кто виноват в высокой кредиторской задолженности лечебных организаций перед поставщиками. Об этом заявил в ходе совещания по проблемам в сфере здравоохранения 24 октября глава республики Махмуд-Али Калиматов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Отметив, что в целом учреждения здравоохранения выполняют свои задачи по оказанию квалифицированных услуг населению, глава Ингушетии указал на имеющиеся нерешенные проблемы. Среди них в том числе дефицит материалов и лекарств, необходимых для проведения лечебных процедур и операций, и задолженность перед их поставщиками.

Он поручил правительству провести проверку, по итогам которой должен быть реализован ряд антикризисных мер, направленных на устранение нарушений при «неграмотном распределении средств руководством организаций».

Глава минздрава Зарема Льянова отметила, что по итогам проверок «будет решаться вопрос о соответствии руководителей занимаемым должностям».

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