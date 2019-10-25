Улан-Удэ, , 11:15 — REGNUM Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков прибыл из поездки в столицу соседней Монголии с интересными идеями. В частности, на своей странице в «Фейсбук» он рассказал про технологию замены труб.

«Если коротко, то выглядит это примерно так. В существующую старую трубу опускают новую трубу, которая «скручена», потом паром ее нагревают. Труба разворачивается, прилепляется к стенкам старой трубы и все готов. Никаких земляных работ, не надо асфальт вскрывать», — написал он, добавив, что такая система будет постепенно внедряться в Улан-Удэ.

Впечатлил мэра также диспетчерский центр «Водоканала» в Улан-Баторе. По его словам, в здании располагается не просто диспетчерская, а центр по разрешению кризисных ситуаций, оборудованный по последнему слову техники.

«На больших экранах все объекты показываются в режиме онлайн. Если давление упало, или вдруг отключение электроэнергии, то диспетчер сразу видит и принимает необходимое решение», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях ОНФ призвали власти Улан-Удэ проводить благоустройство дворов после обследования подземных коммуникаций и, при необходимости, их ремонта. Это позволит избежать ситуаций, когда свежеуложенный асфальт приходится вскрывать из-за прорыва на теплотрассах.

Читайте также: ОНФ Бурятии призвал власти ремонтировать теплосети перед укладкой асфальта