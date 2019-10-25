Москва, , 11:18 — REGNUM С начала 2019 года размер платы за товары для машин и услуги для автовладельцев вырос на 22%. Об этом говорится в исследовании «Яндекс.Денег», сообщает 25 октября «Коммерсантъ».

Так, оплата за техническое обслуживание и ремонт машин в среднем по России составляет порядка 4270 рублей. А вот на запчасти и аксессуары в среднем российские водители тратят 1632 рубля.

Кроме того, в исследовании говорится о том, что средний размер ценника на шиномонтаж и мойку авто в России составил 940 рублей.

Сообщается также, что в России с начала 2019 года в 18 раз выросло число платежей за услуги каршеринга и в 3,5 раза за поездки на такси.

При составлении этого отчета использовались данные платежей пользователей «Яндекс.Денег» за десять месяцев 2018 и 2019 годов.

Напомним, рейтинг машин с самым экономичным мотором в России возглавили французские модели Renault Logan и Sandero с двигателем К7М. Причем при составлении этого топа учитывались расход топлива и стоимость обслуживания транспортного средства.

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