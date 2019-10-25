Москва, , 11:00 — REGNUM Сколько тратят водители в России на бензин за одну заправку говорится в исследовании «Яндекс.Денег», сообщает 25 октября «Коммерсантъ».

Так, средний размер чека за бензин у российских автовладельцев составляет 819 рублей. Причем самый большой размер среднего чека на бензин был зафиксирован в Омске. Там он составил 1204 рублей. Следом идет Пермь — 1196 рублей. А вот российская столица оказалась на третьем месте. Жители Москвы в среднем тратят за раз на бензин 1129 рублей.

А вот самый маленький размер среднего чека на топливо в Волгограде. В среднем за раз волгоградцы заправляются на 622 рубля.

Стоит отметить, что, по данным Росстата на 21 октября 2019 года, на наблюдаемых АЗС в Москве цена на бензин марки АИ-92 составляла от 38,90 до 44,16 рубля, марки АИ-95 — от 41,90 до 49,25 рубля, марки АИ-98 — от 48,60 до 54,83 рубля за литр.

Напомним, самая низкая средняя потребительская цена на автомобильный бензин была зафиксирована специалистами Росстата в Барнауле. Там она на 21 октября 2019 года составила 42,03 рубля за литр.

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