Москва, , 10:52 — REGNUM Купить дешёвое жильё (стоимостью до 7 млн рублей) в новостройке в старых границах российской столицы становится всё сложнее. Как сообщает риэлторская компания «Азбука жилья», предложение таких квартир уменьшилось на 27% по сравнению с 2018 годом и больше чем на 60%, если сравнивать с 2017 годом.

Риэлторы отмечают, что если осенью 2017 года на продажу выставлялось 13,1 тысячи дешёвых квартир, то в аналогичный период текущего года этот показатель уменьшился до 5,17 тысячи.

Объясняют такое положение дел постепенным удорожанием московских новостроек, а также тем, что на фоне продолжающегося сокращения предложения в эконом-классе растёт сегмент бизнес-класса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за последний год стоимость новостроек достигла 72,8 тыс. рублей за один квадратный метр, подорожав на 11,9%. Вслед за новым жильём потянулись вверх цены на вторичное. За год «вторичка» подорожала в среднем на 8% — до 65,8 тыс. рублей за 1 кв. м.

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