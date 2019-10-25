Саров, Нижегородская область, , 10:50 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск госкорпорации «Росатом» и привлёк к административной ответственности застройщика, который реализует второй этап реконструкции аэродрома Саров ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». За неустранение выявленных нарушений ЗАО «Саровгидромонтаж» оштрафовали на 50 тыс. рублей. Решение может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, аэродром Миус в Сарове был создан для нужд федерального ядерного центра, входящего в состав «Росатома». На сегодня ведётся его реконструкция, которую планируют закончить в 2020 году. После этого аэродром сможет принимать гражданскую авиацию. На первый этап работ из бюджета страны было выделено 600 млн рублей. Задача второго этапа — привести аэродром к нормам гражданской авиации. Предполагается, что в перспективе он сможет принимать пассажирские рейсы из других регионов.

ЗАО «Саровгидромонтаж» выступает застройщиком второго этапа проекта. Проверка, проведённая госкорпорацией, как административным органом, обнаружила свыше десятка нарушений. На их устранение был дан срок — до 29 июля 2019 года. Повторная проверка показала, что 12 пунктов предписания так и остались не выполненными. В их числе — «строительные леса выполнены из материалов, распространяющих и поддерживающих горение», «подъезды для пожарных машин перекрыты различным оборудованием, строительными материалами», «у генподрядчика на дверцах щитов временного электроснабжения отсутствуют замки (здание 22), «генподрядчик не обеспечил на шкафах временного электроснабжения наличие принципиальных схем (здание 22)», «генподрядчиком при выполнении работ по временному электроснабжению не учтена степень защиты (IP) щитов и шкафов механизации строительства (щиты и шкафы для внутренней установки смонтированы на улице) (здание 22)», «генподрядчиком при выполнении работ по временному электроснабжению токоведущие части (шина N) в местах доступных для неквалифицированного персонала смонтированы без защитных оболочек (здание 22)», «у генподрядчика на дверцах щитов временного электроснабжения отсутствуют замки (здание 40)» и так далее. Данные нарушения стали основанием для обращения в суд.

Суд удовлетворил иск и назначил минимальное наказание.