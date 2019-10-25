Сеул, , 10:57 — REGNUM В Южной Корее вновь зафиксировали падение цен на свинину. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйств страны.

Свинина Stuart Webster

Согласно опубликованным данным, 24 октября стоимость одного килограмма свинины составила 2 832 вон (~$2,41), что на 6,1% ниже по сравнению с днем ранее.

По сравнению с сентябрем текущего года средняя стоимость килограмма свинины сократилась на 40,9%, а по сравнению с октябрем прошлого года — на 27,6%.

С другой стороны, стоимость свиной брюшины сократилась составила 7 720 вон (~$6,58) за килограмм, что на 80 вон (~$0,068) выше по сравнению со стоимостью, установленной 23 октября.

Отметим, что из-за распространения африканской чумы свиней на убой пошли более 400 тыс. голов.

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