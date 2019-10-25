Сеул, , 10:41 — REGNUM Южнокорейские компании примут участие в строительстве возобновляемых источников на Филиппинах. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

По их словам, 25 октября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии между заместителем министра торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Чон Сын Илем и заместителем министра национальной обороны Филиппин Кардозо Луной.

В рамках подписанного документа южнокорейские компании примут участие в проекте минобороны Филиппин по строительству возобновляемых источников энергии мощностью более 100 МВт.

Известно, что данный проект позволит решить проблему дефицита электроэнергии на Филиппинах.

Отметим, что данное соглашение подписано в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного представителями министерства торговли, промышленности и энергетике Южной Кореи и министерства обороны Филиппин в июне 2018 года.