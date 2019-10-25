Москва, , 10:31 — REGNUM Саммит «Россия — Африка» обошелся бюджету РФ в 4,5 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные госзакупок.

Так, фонд «Росконгресс», выступающий организатором большинства экономических форумов в России, подписал два контракта с Министерством финансов: первый, в июне, на 291 млн рублей, второй, за неделю до саммита, на 4 млрд рублей.

Еще около 128 млн рублей на проведение саммита потратила местная электросетевая компания ПАО «Кубаньэнерго», отмечает издание.

Между тем отметим, что Россия и страны Африки на форуме в Сочи подписали более 500 соглашений на общую сумму свыше 800 млрд рублей.

В общей сложности на форум Россия — Африка приехали более шести тысяч человек, при этом в мероприятии приняли участие не только представители африканских стран, но и в том числе США, Великобритании, Франции и Канады.

По словам президента России Владимира Путина, африканские страны привлекают всё больше внимания российского бизнеса и во многом это связано с тем, что Африка становится одним из центров роста мировой экономики.

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