Владивосток, , 10:37 — REGNUM Во Владивостоке открыли первый пункт приёма сортированного мусора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой администрации.

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Сам пункт приёма стал результатом сотрудничества КГУП «Приморский экологический оператор» и волонтерского движения «Раздельный сбор». Здесь граждане могут сдавать мусор, предварительно разделённый на пластик, бумагу, стекло, металл, а также батарейки, ртутьсодержащие лампы и градусники, сломанную электронику и просроченные медикаменты.

«Сдавая сортированный мусор, компании будут уменьшать объём образуемых отходов и, соответственно, будут меньше платить за их вывоз», — рассказал представитель мусорного оператора Сергей Лазарев.

Как сообщало ИА REGNUM, сложности с раздельным сбором мусора стали предметом острых обсуждений в мэрии Екатеринбурга.