Москва, , 10:37 — REGNUM Компания «Сухой» договорилась о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 одному из крупнейших европейских лоукостеров, норвежской авиакомпании Norwegian Air. Как передает РБК со ссылкой на информированный источник, сторонами подписан меморандум.

По данным журналистов агентства, российские воздушные судна намерены взять в лизинг. 10 машин планируется передать бразильской «дочке» Norwegian Air, а 30 самолетов будет использовать головная компания.

Сообщается также, что норвежцы выторговали себе в результате сделки преференции. Они просят предоставить возможность осуществлять полеты по транссибирскому маршруту, причем, со скидками на оплату за его использование.

Напомним, 24 октября «Ведомости» сообщили, что в текущем году объемы поставок Sukhoi Superjet 100 могут дойти до минимума с 2012 года.