Сеул, , 10:15 — REGNUM Решение властей Южной Кореи согласиться с лишением страны статуса развивающегося государства во Всемирной торговой организации (ВТО) возмутило корейских фермеров. Об этом сообщает 25 октября газета The Korea Herald.

«Мы не можем принять решение правительства, и мы будем проводить митинги, чтобы оказать давление на правительство, чтобы отменить это решение», — приводит издание слова председателя Корейской крестьянской лиги Пака Хен-деока.

Отмечается, что членами Лиги являются около 300 000 фермеров по всей стране.

Как передавало ИА REGNUM, власти Южной Кореи объявили 25 октября, что решили отказаться от статуса развивающейся страны в ВТО. Данный статус допускает преференции для стран-участниц, которые не могут на равных конкурировать с развитыми странами. Южная Корея пользуется статусом для защиты сельского хозяйства. Например, в стране действуют заградительные пошлины на ввоз риса в размере 513% на объемы, которые превышают установленные квоты.

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