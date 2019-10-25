Дананг, Вьетнам, , 10:41 — REGNUM Ряд сингапурских фирм выразил свою заинтересованность в инвестировании в высокие технологии в центральном городе Дананге — одном из самых оживленных районов Вьетнама.

Выступая на семинаре по продвижению инвестиций, который состоялся 24 октября в Сингапуре, исполнительный директор консалтинговой компании Singlarity Майкл Дин сказал, что его потребители и партнеры хотят узнать об информационных технологиях, чистой энергии и инвестициях в парк высоких технологий города Дананга.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», Бен Лим, директор сингапурской Shado International Group, заявил, что компания реализует проект в центральной провинции Ха Тинь и планирует запустить сервис электрических автобусов в Дананге.

Председатель совета директоров Kinderworld Рикки Тан, в свою очередь, рассказал, что группа решила построить комплекс образовательных услуг международного стандарта на участке площадью 32 га в Дананге.