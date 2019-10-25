Ханой, , 10:50 — REGNUM 24 октября корейская федерация малого и среднего предпринимательства (KBIZ) провела семинар в городе Хошимин, чтобы обсудить меры по развитию рынков экспорта и импорта в Юго-Восточной Азии.

Выступая на мероприятии, глава представительства KBIZ во Вьетнаме Ким Дак Лёнг сказала, что с начала 2019 года KBIZ уже пятый раз отправляет представителей корейских фирм во Вьетнам для продвижения торговли.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», корейские компании стремятся укрепить свое присутствие на вьетнамском рынке. Республика Корея является крупнейшим инвестором Вьетнама, вторым по величине поставщиком официальной помощи в целях развития и третьим по величине торговым партнером страны. Обе стороны планируют увеличить объем двусторонней торговли до 100 миллиардов долларов в 2020 году.