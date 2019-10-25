Ханой, , 10:38 — REGNUM Во Вьетнаме состоялась совместная конференция представителей министерства промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) и Малайзии.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в ходе конференции стороны обменялись мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества. В частности, стороны отметили, что за последние 46 лет со дня установления дипломатических отношений взаимодействие между странами активно развивалось.

В 2018 году двусторонний товарооборот составил 11,5 млрд. долл. По мнению представителей обеих стран, такой объем двусторонней торговли не соответствует потенциалу отношений между Малайзией и СРВ. Стороны договорились увеличить товарооборот до 20 млрд. долл. в период 2020—2022 гг.