Ханой, , 10:58 — REGNUM Вьеткомбанк, один из государственных коммерческих банков «Большой четверки» Вьетнама, откроет бизнес в Сиднее в течение следующих 24 месяцев после того, как он получил одобрение от Государственного банка Вьетнама.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», Вьеткомбанк должен официально открыть свой австралийский филиал в течение 24 месяцев с даты одобрения, иначе срок его действия истечет автоматически, говорится в документе Государственного банка Вьетнама, опубликованном 23 октября.

Вьеткомбанк — первый вьетнамский кредитор, получивший зеленый свет на открытие филиала в Австралии.