Ханой, , 11:05 — REGNUM Рынок стран ЕС очень требовательный с точки зрения соответствия стандартам. Его потребители ценят высококачественные продукты. В связи с этим вьетнамским компаниям необходимо воспользоваться достижениями промышленной революции 4.0, для того чтобы занять свою нишу на рынке ЕС. За счет использования технологических решений в сельском хозяйстве Вьетнам может значительно увеличить объем экспорта в ЕС.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», на конференции, посвященной вопросам достижения промышленной революции 4.0, которая состоялась во Вьетнаме 24 октября, участники отметили важность применения новейших технологических разработок в сельском хозяйстве.

Кохей Саката, глава отдела по работе с клиентами и специалистам по цифровой стратегии в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Bayer Crop Science, заявил, что Bayer стремится предложить цифровые решения для расширения технических возможностей мелких фермеров с целью оптимизации их методов выращивания и преодоления климатических проблем для достижения более высокой урожайности, качества и прибыли.